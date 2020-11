Affianca con lo scooter una ragazza e le ruba la borsa

Napoli - L'uomo è stato fermato dalla polizia dopo un inseguimento

Condividi la notizia:











Napoli – La ragazza stava passeggiando in piazza San Pasquale, a Napoli, quando è stata avvicinata da un uomo a bordo di uno scooter che le ha strappato la borsa trascinandola per diversi metri.

È successo lo scorso sabato. Avendo assistito alla rapina, due passanti sono intervenuti inseguendo l’uomo e hanno recuperato la borsa, che è stata immediatamente restituita alla giovane. L’uomo a bordo dello scooter è riuscito però a scappare percorrendo la strada nel senso contrario a quello di marcia.

Grazie alle immagini del sistema di video sorveglianza di un esercizio commerciale e alle descrizioni fornite dalla ragazza e dai testimoni, la polizia è riuscita a intercettare l’uomo in via Girolamo Santacroce. Nonostante gli agenti gli avessero intimato di fermarsi, il conducente alla loro vista ha accelerato.

Ne è scaturito un lungo inseguimento durante il quale l’uomo ha speronato una moto di servizio per poi darsi alla fuga in direzione di piazza Mazzini fino a quando, poco dopo, è stato rintracciato e bloccato in via Speranzella.

L’uomo, napoletano di 45 anni con precedenti di polizia per furto e rapina, è stato sottoposto a fermo per rapina e sabato scorso il tribunale di Napoli, all’esito dell’udienza di convalida, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Condividi la notizia:











24 novembre, 2020