Vetralla - La vittima aveva avuto 40 giorni di prognosi e la rottura della clavicola

Vetralla – Aggredito e pestato di fronte al bar, arrestati tre ragazzi.

“Il primo novembre – secondo quanto ricostruisce la nota dei carabinieri – un giovane cittadino di origini rumene era stato aggredito, a Vetralla, di fronte ad un bar per futili motivi e subito dopo la brutale aggressione era stato trasportato in ospedale dove aveva avuto una prognosi di 40 giorni, per la frattura, tra le altre cose, della clavicola”.

L’aggressione avvenuta in pieno pomeriggio aveva destato preoccupazione.

Così i carabinieri, raccolta immediatamente la denuncia della vittima, hanno subito iniziato le attività investigative, incrociando i dati telematici e osservando i video delle zone, e raccolti numerosi indizi nei confronti di tre ragazzi italiani residenti a Vetralla.

I tre sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Viterbo che, concordando con le risultanze investigative della stazione, ha emesso tre ordini di cattura, eseguiti ieri sera nei confronti dei giovani che sono stati arrestati e portati nelle proprie abitazioni ai domiciliari.

26 novembre, 2020