“Aiuti alle famiglie, che ne è dei 100mila euro stanziati?”

Viterbo - Comune - Giacomo Barelli (Forza Civica) chiede conto del bando per pc e connessione internet a famiglie bisognose

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo. Le notizie di questi giorni circa gli interventi del governo per il supporto alla dad della scuola che nella nostra provincia purtroppo sono limitati a solo 8 comuni, con l’esclusione della città di Viterbo.

Fanno eccezione alcune meritorie iniziative di raccolta di pc usati per studenti meno abbienti messe in campo da alcune forze politiche, dimostrando la fondamentale importanza delle misure proposte dall’opposizione e adottate da tutto il consiglio comunale a supporto dei cittadini per l’ emergenza covid 19 in tema di scuola e cultura.

Tuttavia è necessario chiedersi a che punto siano i bandi per la scuola con i 100mila euro per pc e abbonamenti internet per gli studenti meno abbienti e inoltre che fine hanno fatto i 50 mila euro per il ristoro degli operatori culturali cittadini colpiti dalla emergenza Covid 19.

Dopo lo stanziamento fatto dal consiglio comunale ad oggi non abbiamo più notizie da parte della giunta.

Nell ‘ultimo consiglio comunale il sindaco rispondendo ad una mia interrogazione ha dato generiche rassicurazioni ma è necessario che alle parole seguano i fatti.

Così come per i 350mila euro per il commercio, il cui bando a sportello partirà con il click day del 23 novembre, è necessario che gli assessorati alla scuola ed alla cultura, si diano una mossa per fare arrivare in tempi rapidi queste risorse a famiglie, studenti e operatori culturali attraverso l’immediata pubblicazione dei relativi bandi, affinché le risorse stanziate non vengano addirittura perse finendo nuovamente in avanzo di amministrazione.

In questo momento è urgente far arrivare velocemente ai cittadini tutti i soldi già destinati dal consiglio comunale in sede di bilancio.

Tutto ciò prima ancora del consiglio del 26 novembre per la variazione di bilancio nel quale, stante l’aggravarsi della emergenza non solo sanitaria ma anche sociale ed economica, sarà necessario aumentare con ulteriori risorse e diverse misure gli stanziamenti già decisi.

Giacomo Barelli Viva Viterbo Forza Civica

16 novembre, 2020