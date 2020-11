Al Ruffini torna il progetto “Lezioni di matematica”

Viterbo - Gli appuntamenti da gennaio ad aprile 2021

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – A gennaio 2021 inizierà la seconda edizione del progetto “Lezioni di matematica”, ciclo di seminari di formazione e informazione matematica organizzati dal liceo scientifico statale “P. Ruffini”.

Il successo della prima edizione che ha registrato una significativa presenza di studenti ed un vivace interesse, ha indotto gli organizzatori del progetto ad estenderne la partecipazione a studenti e docenti di altri licei e istituti superiori della provincia, nonché a chiunque abbia interesse per la scienza e, in particolare, per la matematica

Il progetto vuole fornire degli approfondimenti di matematica e realizzare un percorso nel quale far respirare ai ragazzi alcuni aspetti della matematica che spesso non vengono affrontati o approfonditi nei nostri corsi curricolari, con l’intento di promuovere una visione della matematica come disciplina: di ricerca, fonte di rigorosità, curiosità e passioni, la cui storia corre parallela all’evoluzione del pensiero umano e scientifico, base di ogni altra disciplina scientifica.

Quest’anno, fino a quando non cambieranno le condizioni dell’emergenza Covid, i seminari saranno trasmessi in videoconferenza e sarà possibile seguirli in diretta online collegandosi a questo link qualche minuto prima dell’orario di inizio previsto.

Il progetto prevede sei incontri secondo il seguente calendario. Le date relative ad ogni incontro saranno comunicate con largo anticipo.

Gennaio 2021

Quasi pigreco (quando matematica e fisica si divertono)

Alessandro Ercoli

Professore di Matematica e fisica – liceo scientifico “P. Ruffini”, Viterbo

Febbraio 2021

Teoria dei giochi

Cristina Trifolelli

Professoressa di Matematica e fisica – liceo scientifico “P. Ruffini”, Viterbo

Le equazioni algebriche

La conquista delle formule risolutive delle equazioni algebriche di secondo, terzo e quarto grado e l’impossibilità di un’analoga formula risolutiva per le equazioni di grado superiore al quarto

Marzo 2021

Prima parte

Storia e tecniche di risoluzioni delle equazioni di II e III grado

Elisa Cenedesi

Professoressa di Matematica e fisica – Liceo scientifico “P. Ruffini”, Viterbo

Marzo 2021

Seconda parte

Ruffini e Galois

Monia Spadaccia

Professoressa di Matematica e fisica – liceo scientifico “P. Ruffini”, Viterbo

Aprile 2021

I frattali

Moreno Massantini

Professore di Matematica – istituto tecnico tecnologico “Leonardo da Vinci”, Viterbo

Aprile 2021

Perché studiare

Vincenzo Nesi

Professore ordinario di Analisi matematica, dipartimento di Matematica, La Sapienza

Gli incontri avranno struttura di lezione essenzialmente frontale e supportati da materiale digitale ed interattivo.

La referente del progetto – Professoressa Monia Spadaccia

Liceo scientifico statale Paolo Ruffini

