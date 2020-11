Al supermercato come in cantina, fa due volte in un giorno il pieno di alcolici gratis

Tribunale - Filmato mentre fa man bassa di whiskey tra gli scaffali, è stato arrestato all'uscita

Viterbo – (sil.co.) – Al supermercato come in cantina. Fa due volte in un giorno il pieno di bottiglie di alcolici gratis. Ma alla seconda uscita senza scontrino viene bloccato subito dopo avere superato senza pagare il conto la barriera delle casse.

È successo il 6 aprile 2018 nella galleria di un centro commerciale del capoluogo.

Il sospetto ladro, un italiano, è stato adocchiato dalla videosorveglianza, in allerta per via dell’escalation di furti di alcolici, mentre si aggirava con fare insistente tra gli scaffali con una capiente borsa tenuta a tracolla, nascosta sotto un giubbino.

Essendo uscito senza fare cassa è stato fermato dal personale, in attesa dell’arrivo dei carabinieri.

“La borsa era piena di bottiglie di whiskey per un valore di 200-300 euro. Ed era il secondo carico nella stessa giornata, come abbiamo appurato dalle telecamere. I filmati lo hanno ripreso anche al parcheggio, dove è giunto in macchina con altri due uomini, che lo hanno aspettato in auto. Ha lasciato il primo carico di bottiglie, poi è rientrato al supermercato e ha fatto il secondo”, ha spiegato il responsabile del punto vendita al giudice Giacomo Autizi.

L’imputato è stato condannato a 2 mesi di reclusione e 60 euro di multa per tentato furto aggravato.

1 novembre, 2020