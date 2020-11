Covid, al via in Alto Adige i test di massa

Bolzano - L'obiettivo è di sottoporre il 70% della popolazione ai tamponi rapidi - 350.000 in 3 giorni

Condividi la notizia:











Bolzano – Al via in Alto Adige i test di massa per verificare la positività al Coronavirus.

Lo screening è partito questa mattina alle 8 e l’obiettivo è quello di sottoporre il 70 per cento della popolazione ai controlli. Effettuare, cioè, circa 350mila tamponi rapidi in tre giorni.

I test a tappeto dureranno fino a domenica, dalle 8 alle 18. Vengono effettuati in tutti i comuni dell’Alto Adige in quasi 200 presidi, che in molti casi corrispondono alle palestre dei seggi elettorali.

Coloro che risultano positivi, ma asintomatici dovranno stare in quarantena per dieci giorni.

Con lo screening di massa la provincia autonoma intende piegare la cura dei contagi.

Condividi la notizia:











20 novembre, 2020