Al via i lavori per il miglioramento delle strade comunali

Ariccia - Il ponte monumentale sarà chiuso dopo le festività natalizie

Condividi la notizia:











Ariccia – Riceviamo e pubblichiamo – Anas (Gruppo Fs Italiane) avvierà domani, primo dicembre, gli interventi di miglioramento della viabilità comunale, propedeutici alla chiusura del ponte monumentale Pio IX di Ariccia che dopo le festività natalizie sarà interessato da lavori di consolidamento strutturale e conservativi dell’opera.

I lavori che partiranno domani riguardano l’implementazione della sicurezza della viabilità comunale, mediante l’esecuzione di opere di risanamento del piano viabile e di rifacimento della segnaletica orizzontale.

In particolare gli interventi di ripristino saranno eseguiti sulle seguenti strade indicate come viabilità alternativa nel periodo di chiusura del ponte: in direzione nord (Via Volterra, Via P. Chigi, Via della Selvotta, Via dell’Uccelliera), in direzione sud (Via della Stella, Via del Pometo, Via Croce).

Tale intervento è il risultato di un atto di transazione tra comune e Anas attraverso il quale Anas ha preso in carico gli interventi dell’opera del comune.

La pianificazione dei lavori ha avuto come priorità la riduzione dei disagi alla circolazione stradale sul territorio del comune di Ariccia, al fine di non recare danno all’economia locale, già fortemente provata dal periodo del lockdown. Anas, infatti, interverrà in un primo momento sulla viabilità alternativa per poi procedere alla chiusura al traffico del ponte a gennaio 2021, dopo le festività natalizie.

L’esecuzione dell’intera opera prevede un tempo complessivo di esecuzione pari a 538 giorni, comprensivi di 12 mesi di chiusura della circolazione sul ponte per un investimento complessivo pari a 5,5 milioni di euro.

Grazie a questo intervento Anas potrà conservare e preservare lo storico ponte monumentale di Ariccia che vide la sua prima realizzazione nel 1847 su progetto dell’architetto Giuseppe Bartolini.

L’opera commissionata da Papa Pio IX, da cui prende il nome, svolge un ruolo di primaria importanza per il collegamento della comune di Ariccia con la città di Roma.

Anas

Condividi la notizia:











30 novembre, 2020