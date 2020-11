Al via lo sciopero nazionale dei taxi, gli slogan della protesta: “Doveri tanti, diritti nessuno”

Roma - I sindacati: "Adesione totale" - Proteste sotto il ministero dell’Economia

Roma – Scendono in piazza i taxi, al via da questa mattina uno sciopero nazionale.

“Non ci sono auto bianche alla stazione Termini – spiegano i sindacalisti che hanno indetto lo sciopero – e in giro per Roma così come nelle altre città. Per ora l’adesione è praticamente totale”.

I tassisti chiedono al governo “di sostenere un servizio che non ha mai smesso di garantire la mobilità anche quando era tutto fermo”.

“Doveri tanti, diritti nessuno”, uno degli slogan della manifestazione. Sono venuti da tutta Italia, riunendosi sotto il ministero dell’Economia e Finanze a Roma, per protestare contro i nuovi dpcm accusati di aver messo in ginocchio un intero settore. Tante le sigle che hanno aderito allo sciopero e partecipato alla manifestazione. Sono circa un migliaio al momento le persone in protesta davanti al ministero.

6 novembre, 2020