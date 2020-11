“All’ospedale di Tarquinia personale impagabile a livello professionale e umano”

Lettere - Elvira Tabellini ringrazia le unità di Ortopedia pre-ospedalizzazione sala operatoria e Anestesia

Condividi la notizia:











Tarquinia – Voglio fare un sentito ringraziamento a tutto il personale medico e infermieristico delle Uuoo di Ortopedia pre-ospedalizzazione sala operatoria e Anestesia dell’ospedale di Tarquinia.

Un gruppo di équipe che, nonostante l’emergenza in atto e i tanti che remano contro, ha funzionato nel mio caso in perfetta armonia, in un clima che a me, infermiera e ora paziente, ha confermato ciò che già sapevo: siete impagabili sia professionalmente che umanamente.

Grazie a tutti, in particolar modo al dottor Cesare Selvaggini, primario dalle capacità tecniche e umane più uniche che rare, e al dottor Poleggi, il cui “buffetto” in sala è stato più utile dei farmaci.

Tenete duro e non cambiate mai.

Elvira Tabellini

Condividi la notizia:











5 novembre, 2020