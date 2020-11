Il Cairo - Lo studente è stato arrestato a febbraio con l'accusa di propaganda sovversiva

Il Cairo – Altri 45 giorni di carcere per Patrick Zaki, lo studente egiziano 27enne dell’università di Bologna in carcere in Egitto con l’accusa di propaganda sovversiva.

Lo ha annunciato all’Ansa una legale del ragazzo. L’udienza si è svolta ieri nella capitale egiziana.

Patrick Zaki si trova in carcere ormai da febbraio scorso, quando è stato arrestato all’aeroporto internazionale del Cairo al suo arrivo da Bologna. Da febbraio, si son moltiplicati gli appelli e le manifestazioni per la sua liberazione. Patrick Zaki è accusato dalle autorità egiziane di reati come incitamento a manifestazione illegale, sovversione, diffusione di notizie false e propaganda per il terrorismo.

