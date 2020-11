Amazon lancia la sua farmacia online, medicinali spediti direttamente a casa

Tecnologia - Tj Parker, vicepresidente dell'azienda: “Consegne rapide e pacchetti discreti”

Seattle – Amazon avrà la sua farmacia online.

Amazon, azienda leader del commercio online, ha annunciato che aprirà un portale farmaceutico sul proprio sito di vendite. I medicinali, ordinabili semplicemente via telefono o computer, saranno venduti dietro prescrizione medica e verranno consegnati direttamente a casa.

Amazon, che non ha ancora precisato nel dettaglio le modalità della somministrazione del servizio, ha chiarito che la privacy del consumatore sarà garantita. I medicinali saranno consegnati in pacchetti “discreti” e che nessuna informazione sarà consegnata ad altre aziende per fini pubblicitari “senza il consenso del consumatore”. Saranno comunque esclusi dalla vendita gli oppioidi.

“I clienti potranno piazzare il loro ordine al miglior prezzo disponibile e avere le medicine consegnate rapidamente” ha specificato Tj Parker, vicepresidente di Amazon.

18 novembre, 2020