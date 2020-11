Americo Bazzoffia rappresenta la Tuscia al Web marketing festival

Viterbo - E' stato selezionato per il quinto anno tra i migliori esperti - Il docente: "Un riconoscimento che mi onora e mi emoziona"

Viterbo – Americo Bazzoffia, docente universitario, imprenditore della Tuscia viterbese, giornalista e saggista è stato selezionato, per il quinto anno, dal “Web Marketing Festival” di Rimini 2020, tra i migliori esperti di web marketing e i migliori formatori in Italia in marketing e digital communication.

“Un riconoscimento che mi onora e mi emoziona” ha dichiarato.

Nato a Roma, ma fabrichese d’adozione, Americo Bazzoffia, è un esperto in comunicazione pubblicitaria e web nonché imprenditore della provincia con una società di formazione e il coaching sulle piattaforme e i servizi digitali per il marketing e la comunicazione per imprenditori, professionisti, managers e piccole e medie imprese.

Americo Bazzoffia gravita nel panorama del giornalismo che tratta del sistema dei media e della comunicazione pubblicitaria. Il Web Marketing Festival è seguito da una platea oltre 1 milione di persone collegate on-line in un contesto di 60 sale formative in cui interverranno oltre 500 gli esperti nazionali e internazionali e in cui presenzieranno oltre 500 aziende del settore.

Americo Bazzoffia già Docente di Tecniche della Comunicazione Pubblicitaria presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’ Università di Roma “La Sapienza”, è stato inoltre Docente di Marketing e Comunicazione presso il Dipartimento di Economia e Impresa dell’ Università degli Studi della Tuscia; Docente di Organizzazione delle attività editoriali presso l’Accademia di Belle Arti di Roma; Docente di Blogger communication presso l’Università Lumsa di Roma, Docente di Crossmedia Marketing & Advertising presso la Link Campus University of Malta. Inoltre, svolge contemporaneamente corsi di formazione presso master e corsi post universitari, e in enti di formazione aziendali come Cna Sostenibile di Viterbo, Consilia, Cegos e e presso il “digital lab” di Google, Fieg Federazione Italiana Editori Giornali.

Attualmente è: Docente di Comunicazione pubblicitaria presso l’Accademia di Belle Arti di Roma; Docente e Coordinatore didattico presso IED – Istitituto Europeo di Design di Roma; Docente di Comunicazione nelle organizzazioni e la gestione delle risorse umane e di Principi chiave di accesso, trasparenza, semplificazione nelle Pubbliche Amministrazioni presso Università Niccolò Cusano di Roma

Dopo la Special Edition di giugno, che ha raggiunto online oltre 1 milione di utenti, ora ci sarà l’edizione di novembre. Chi partecipa potrà scegliere su cosa formarsi tra le oltre 60 sale formative in programma, ognuna delle quali rappresenta un evento a sé su temi legati all’Innovazione Digitale, all’Imprenditorialità e al Web Marketing.

Oltre 500 speaker scelti dopo una lunga selezione, tra cui il professor Americo Bazzoffia, condivideranno con i partecipanti le loro conoscenze su mondi innovativi legati a: Social Media Strategies, Sea, Seo, Dem, Smart Working e HR, Open Innovation e molto altro. Sul Mainstage interverranno ospiti come Philip Kotler e Christian Sarkar, Marcello Foa, Lirio Abbate, la famiglia Regeni, Giuseppe Civati, Siyabulela Mandela, Francesca Rossi di IBM, la giornalista d’inchiesta Floriana Bulfon e molti altri.

Il Festival è una tre giorni di eventi fruibili completamente online, un’Area Expo e lo Startup District virtuali, la finale della Startup Competition più grande d’Italia e alcuni eventi inediti come il Digital Tourism Festival, l’E-commerce Festival e il Digital Job Fair.

21 novembre, 2020