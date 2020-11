“Anche quest’anno addobberemo l’albero di Natale con le decorazioni fatte dai bambini”

Castel Sant'Elia - Il comune annuncia l'iniziativa dedicata ai più piccoli

Castel Sant’Elia – Riceviamo e pubblichiamo – Ogni anno per l’8 dicembre i bambini decorano con una pallina, realizzata da loro con materiali da riciclo, l’albero di Natale in piazza a Castel Sant’Elia.

Quest’anno a causa della pandemia abbiamo perso molti eventi e per non perdere la nostra tradizione invitiamo i bambini a costruire, come sempre, un addobbo per l’albero di Natale e di lasciarlo in edicola entro la mattina del 7 dicembre.

L’8 dicembre verranno appesi tutti gli addobbi dalla pro loco e verrà posizionata accanto all’albero la cassetta delle lettere dove ogni bambino potrà mettere la sue richieste a Babbo Natale.

Martedì 8 dicembre in occasione della festa dell’Immacolata il nostro albero sarà illuminato e accesso alle 18. Nello stesso orario passerà Babbo Natale a ritirare le letterine e grazie all’associazione Musicultura saranno eseguiti dei brani natalizi sotto l’albero.

Sarà possibile partecipare all’evento in diretta Facebook alle 18 sulla pagina del comune.

Comune di Castel Sant’Elia

27 novembre, 2020