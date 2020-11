“Sono andato dalla mia fidanzata, il tempo è volato…”

Coprifuoco Covid - Il primo multato di Bologna ai carabinieri

Bologna – Torna a casa dopo aver incontrato la fidanzata durante il coprifuoco. Multato.

Alle 23,30 di ieri un 43enne è stato fermato dai carabinieri di Borgo Panigale per un controllo. L’uomo stava rincasando dopo aver fatto visita alla sua compagna bolognese, ma gli è costata una multa salata per aver violato l’obbligo del coprifuoco dalle 22 alle 5.

“Scusate, sono andato dalla mia fidanzata a Bologna, il tempo è volato, non mi sono reso conto”, ha dichiarato alle forze dell’ordine per scamparsela. Ma non hanno voluto sentire ragioni. Scattata la multa di 400 euro, che può scendere a 280, se pagata entro cinque giorni. Solo un giustificato motivo gli avrebbe potuto evitare la sanzione, che andava autocertificata per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute.

In tutto, i carabinieri, da quando è entrato in vigore il nuovo dpcm, hanno identificato 656 persone e controllato 490 veicoli e 96 esercizi pubblici, per vigilare sul rispetto delle misure anti contagio.

Il 43enne non è stato l’unico a essere stato multato nel bolognese.

7 novembre, 2020