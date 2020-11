“Anna Iuzzarelli è stata un grande segno che ha reso bella la vita di tutti”

Viterbo - Don Angelo ha celebrato i funerali della giovane volontaria scomparsa all'età di 57 anni - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Viterbo – “La vita dell’altro è un grande segno. Un segno che rende bella la vita di tutti”. Anna Iuzzarelli è morta a soli 57 anni. Ieri mattina i funerali alla chiesa di San Leonardo al Murialdo. A Viterbo. Celebrata da don Angelo. Sue le parole, il virgolettato. In una chiesa piena. Rispettando le leggi oggi in vigore, che l’altro non permettono neanche più di riconoscerlo il volto. Ma l’altro, e l’amore che porta al prossimo, chiunque esso sia, “è – come don Angelo stesso ha detto – l’eredità più grande di Anna. La vita di Anna” che da volontaria si occupava del canile di Bagnaia, di colonie feline e del recupero di animali persi o feriti. Una persona dolce, buona, generosa. Una persona coraggiosa.

“Date il vostro aiuto a un canile o a una qualsiasi altra associazione che si occupi di animali – ha detto tra le lacrime la figlia Carolina, dall’altare, a fine messa – perché mia madre avrebbe voluto così”. In chiesa c’erano tutti, volontari, animalisti, associazioni. Stretti attorno ai familiari.

“E non ci dispiace pensare – ha poi aggiunto don Angelo – che anche in paradiso ci sono tanti cagnolini e tutti quei segni della vita che è stata in questo mondo. Perché tutte le cose create sono vive e continuano a tenerci vivi con un grande senso di simpatia ed empatia per ogni cosa che c’è nel creato. E con un senso di gratitudine che rende bella la vita. E la vita dell’altro è un grande segno che rende bella la vita di tutti”. “Il soffio del vivere senza smettere di farlo”, come l’ha definito il sacerdote.

Fuori piove e la giornata è davvero brutta. Ma le campane suonano lo stesso a festa, per accoglierla in paradiso. Come il lungo applauso che ha accompagnato Anna Iuzzarelli al termine del viaggio.

“Annarella, Annarella. Ahi, che dolore. Ricordi? – ha scritto infine sulla sua pagina Facebook il narratore di comunità Antonello Ricci -. Avevamo dodici, forse tredici anni. Ed eravamo tutti servitori della vita. Ora lieti. Ora tristi. Il Murialdo la nostra Via Pàl. Tristissimi oggi: perché te ne sei andata? Il tuo sorriso: me ne ricorderò. Il mio abbraccio più dolce: per tuo marito e per la dolcissima Carolina, tua figlia. Una face. Una prece”.

Daniele Camilli

21 novembre, 2020