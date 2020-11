“Anziana morta in una casa alloggio, ora tamponi sugli operatori ogni quindici giorni”

Coronavirus - Nepi - L'annuncio del sindaco Franco Vita - Il primo cittadino fa poi sapere: "Test anche sugli alunni delle medie perché il referto di una loro compagna non arriva"

Nepi – Coronavirus: alle nove vittime comunicate ieri dalla Asl, ne va aggiunta una decima. Il sindaco di Nepi Franco Vita dà notizia del decesso di una 92enne avvenuto “in una casa alloggio – fa sapere il primo cittadino – presente in paese”.

Vita ricorda che l’anziana “nei giorni scorsi era stata sottoposta al tampone risultando positiva al Covid”.

In seguito all’accaduto, il primo cittadino annuncia di aver disposto “di sottoporre al tampone antigenico, con cadenza quindicinale, tutto il personale che assiste le persone anziane presenti nelle strutture di Nepi”.

Il sindaco Vita si mostra soddisfatto: “Ho trovato – sottolinea – disponibilità da parte dei responsabili delle case alloggio a collaborare con le autorità sanitarie e comunali nelle azioni tese al contrasto del contagio”.

Test anche sugli alunni di una prima media, dopo che una loro compagna si è sottoposta al tampone. “Lo ha fatto sabato scorso – afferma Vita -, ma ancora non ho ricevuto l’esito. Se entro oggi non avrò il referto, chiederò ai genitori degli alunni della prima A l’autorizzazione per sottoporre al tampone i loro figli, in modo tale da avere coscienza della situazione per consentire le lezioni in presenza sin dal prossimo lunedì”.

27 novembre, 2020