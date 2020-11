Arabia Saudita, attentato contro il console francese in un cimitero: diversi feriti

Gedda - A renderlo noto fonti diplomatiche

Gedda – Diverse le persone che sono rimaste ferite in un attentato al cimitero non musulmano di Gedda, città dell’Arabia Saudita occidentale, durante una cerimonia in ricordo dell’armistizio di Compiègne dell’11 novembre 1918 che mise fine alla Prima Guerra mondiale.

A renderlo noto fonti diplomatiche francesi. L’obiettivo dell’attentato, stando a quanto emerso, sarebbe stato il console francese, Mostafa Mihraje.

Il ministero degli Esteri francese, in una nota, ha dichiarato: “La cerimonia annuale che commemora la fine della Prima guerra mondiale nel cimitero non musulmano a Gedda, alla quale hanno partecipato numerosi funzionari nei consolati stranieri, compresi i dipendenti del consolato francese, questa mattina è stata l’obiettivo di un attacco con ordigni esplosivi che ha provocato diversi feriti”. Secondo una prima ricostruzione durante la cerimonia, sarebbe stata lanciata una granata che ha provocato diversi feriti.

11 novembre, 2020