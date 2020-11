Arriva l’app antidoping dell’università della Tuscia

Viterbo - Si chiama Ban doping e si è aggiudicata il bando ministeriale da 90mila euro per la tutela della salute nelle attività sportive

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Si intitola “Ban doping” ed è un progetto per prevenire giocando: sviluppo di una app antidoping per l’età evolutiva rappresenta una nuova occasione per affrontare la tematica della prevenzione del doping attraverso modalità didattiche innovative. L’università degli studi della Tuscia si è aggiudicata il bando indetto dalla sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato tecnico sanitario del ministero della Salute, relativamente al programma di ricerca e di formazione/informazione 2020 sui farmaci, sulle sostanze e pratiche mediche utilizzabili a fini di doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, con un finanziamento di circa 90mila euro.

Il progetto è coordinato dal centro di ricerche Cintest, diretto da Giuseppe Calabrò.

Nel linguaggio dei gamer, con il termine “ban” ci si riferisce a quel meccanismo attraverso il quale a un giocatore viene impedito di accedere ai server permanentemente o per uno specifico lasso di tempo dopo aver compiuto un’azione considerata scorretta.

L’ipotesi progettuale coinvolge la popolazione giovanile di Lazio, Umbria e Toscana, attraverso la creazione di un serious game sul tema prevenzione del doping in metodologia di peer-to-peer education: gli studenti, dopo un corso di formazione mirato ad accrescere le competenze sul tema del doping e acquisire consapevolezza su stili di vita sani, diventeranno parte attiva del progetto contribuendo allo sviluppo del game e divenendo ambassador tra i coetanei e mini influencer sui social.

L’ateneo viterbese si sta sempre più affermando a livello nazionale e internazionale, come testimonia il progetto europeo Vrailexia per gli studenti Dsa, di cui Unitus è capofila, nel campo dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale e della realtà virtuale applicata alla formazione e ai bisogni educativi degli studenti.

“Viviamo in un presente in cui le tecnologie digitali stanno favorendo l’affermazione della didattica a distanza senza precedenti: il digitale diventa uno spazio essenziale per la formazione e per la realizzazione di narrazioni interattive – sottolinea Stefano Ubertini rettore dell’Unitus -. L’elemento essenziale di formazione sarà quello di operare alla pari con gli studenti, formandoli e fornendo know how, dove necessario, accogliendo le loro proposte e le loro diverse forme di creatività per lo sviluppo del serious game. Siamo fieri di questo risultato e speriamo sia un primo step per ampliare in futuro le potenzialità di questo strumento didattico e di prevenzione utile per i più giovani”.

Università della Tuscia

Condividi la notizia:











21 novembre, 2020