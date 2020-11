Arriva lo sportello online dell’ufficio Marchi e brevetti

Viterbo - Attivato dalla camera di commercio, offre informazioni gratuite sulla tutela della proprietà industriale

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La camera di commercio di Viterbo, per andare incontro alle crescenti esigenze delle imprese di accedere ai servizi nel rispetto delle normative vigenti per prevenire la diffusione del Covid-19, ha attivato lo sportello on line dell’ufficio Marchi e brevetti.

Si tratta di un servizio gratuito che offre informazioni sulle procedure di tutela della proprietà industriale: marchi, brevetti per invenzione, modelli industriali, ma anche disegni, software e diritto d’autore per individuare le migliori forme di protezione, anche nei confronti di forme di concorrenza sleale.

Il servizio prevede incontri individuali on line con un funzionario dell’ufficio marchi e brevetti per ricevere informazioni e indicazioni su procedure, costi e benefici degli strumenti che la normativa offre per la tutela della proprietà industriale.

L’appuntamento può essere prenotato nell’apposita area del portale camerale, dove selezionare l’orario prescelto tra quelli disponibili, compilando i dati richiesti e specificando l’argomento di interesse.

Il giorno prima dell’incontro l’ufficio marchi e brevetti provvederà ad inviare il link per attivare il collegamento on line all’orario prescelto.

Camera di commercio Viterbo

Condividi la notizia:











25 novembre, 2020