Arriva il walk-in per i tamponi, funziona come il drive-in ma a piedi

Coronavirus - Test sui dipendenti di prefettura e provincia e per i cittadini di Bassano Romano

di Raffaele Strocchia

Viterbo – Coronavirus, a Viterbo arriva il walk-in per i tamponi. L’annuncio è della direttrice generale della Asl, Daniela Donetti. “Alcuni cittadini – spiega – lamentano che il drive-in al Riello non sia raggiungibile a piedi”. E quindi ecco il walk-in, che funzionerà come il drive-in… ma a piedi.

“Stiamo cercando di adeguarci il più possibile – sottolinea Donetti – ai bisogni espressi dall’utenza”. La postazione verrà installata alla Cittadella della salute di via Enrico Fermi. “Riteniamo – afferma la dg della Asl – che questo sia un luogo facilmente raggiungibile anche per chi non ha l’auto”.

Con il walk-in diventeranno cinque le postazioni per eseguire i tamponi sul territorio provinciale. Ai tre drive-in già attivi (Viterbo, Tarquinia e Civita Castellana) a breve si aggiungerà quello di Acquapendente, che sarà il primo nell’area nord della Tuscia. “Il comune di Acquapendente – spiega l’azienda sanitaria – è stato individuato per la propria particolare posizione geografica, in grado di raccogliere una vasta utenza anche dai comuni limitrofi, tutti piuttosto lontani dagli altri drive-in già attivi”.

La convezione Asl-comune è stata firmata e approvata. “Un risultato molto importante – commenta l’amministrazione di Acquapendente – per il nostro comune e per l’intero territorio dell’Alta Tuscia, che permetterà una netta riduzione dei tempi di attesa per l’esecuzione del tampone molecolare”.

Il drive-in è già stato messo in piedi in località Campo Boario, negli spazi del palazzetto dello sport. “Sarà nostra cura – assicurano dal comune – comunicare la data di apertura, non appena definita dalla Asl”.

L’azienda sanitaria intanto ha raggiunto un accordo anche con la prefettura e la provincia di Viterbo per l’effettuazione dei test sierologici, su base volontaria, sul personale dipendete dei due enti. I costi verranno sostenuti sia dalla prefettura che della provincia.

Tamponi rapidi, e gratuiti, pure sui cittadini di Bassano Romano. Il sindaco Emanuele Maggi ha annunciato l’iniziativa intrapresa sempre con la Asl. “Stiamo predisponendo – spiega il primo cittadino – un servizio da erogare in una struttura presente all’interno del nostro comune per effettuare gratuitamente i tamponi rapidi sulla cittadinanza. Ci stiamo lavorando in questi giorni e il servizio sarà attivo a breve per avere un controllo e un servizio maggiormente radicato sul nostro territorio”.

Raffaele Strocchia

24 novembre, 2020