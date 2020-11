Arrivano le colonnine Be Charge

Canino - Possono garantire contemporaneamente l’approvvigionamento di 4 macchine elettriche

Condividi la notizia:











Canino – Riceviamo e pubblichiamo – Il comune di Canino si interfaccia per la prima volta con i servizi di ricarica e mobilità elettrica destinati a coloro che utilizzano veicoli elettrici sperimentando le nuove opportunità di tutela ambientale.

Con deliberazione di giunta comunale sono state posizionate gratuitamente dalla società Be Charge due colonnine che possono favorire contemporaneamente l’approvvigionamento di 4 macchine elettriche.

E’ stata individuata una parte dell’area del Piazzale di San Francesco per favorire la fruibilità degli utilizzatori all’interno di un’area vicina al centro storico.

Per effettuare una ricarica alle stazioni di ricarica Be Charge è sufficiente installare e registrarsi sull’App “BeCharge” scaricabile gratuitamente dagli AppStore Google Play e Apple App Store.

Attraverso l’app è inoltre possibile visualizzare la mappa di tutte le stazioni di ricarica Be Charge sul territorio, verificare la disponibilità in tempo reale e la tipologia di presa dei vari punti di ricarica, oltre che il prezzo in €/kWh erogato.

Grazie ad una piattaforma tecnologicamente avanzata Be Charge è in grado di offrire un servizio di ricarica a tutti i possessori di veicoli elettrici attraverso una rete esistente su tutto il territorio nazionale.

L’implementazione delle colonnine Be Charge non è ad esclusiva della società con la quale il comune di Canino ha stipulato una convenzione sia per sensibilizzare la diffusione di buone pratiche sia per raccogliere le istanze di eventuali altri gestori che ne faranno richiesta.

Lina Novelli

Sindaco di Canino

Condividi la notizia:











22 novembre, 2020