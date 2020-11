“Aspetto il tampone da una settimana, svegliatevi!”

Viterbo - Lettere - La rabbia di una lettrice: "Così volete distruggere il virus?"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Avendo avuto contatto con positivo sono dovuta andare a fare il tampone la mattina di sabato 31 ottobre, recandomi al drive-in di Viterbo Riello.

Premetto: con quattro ore di coda. Faccio il tampone. Fin qui tutto ok. Siamo in tutto 7 persone, tutte colleghe di un nido dove è avvenuto il contatto.

Loro il martedì hanno ricevuto il risultato. Io oggi (ieri, ndr) 7 novembre, non ancora, aggiungo di aver mandato sollecito alla asl di competenza per sentire se lo avessero perso. Mi rispondono che è ben presente nel sistema, di pazientare e di rinviare varie email e che alla fine me lo manderanno. Sì, ma quando? E io nel frattempo che faccio?

Meno male che sto bene! Se no erano ca… Mia cara asl, così pensi di sconfiggere questo virus? Sapete che vi dico? Sento tutti i giorni bla bla, tamponi qua tamponi là, drive-in sempre di più. D’accordo. Bene. Ma se non date le risposte in tempo, che cavolo volete distruggere? Solo prenderci in giro.

Spero che questa mia serva a farvi riflettere e svegliarvi.

Buon lavoro!

Sonia Cesarini

