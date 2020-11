“Assembramenti di 50 ragazzi, altre due zone rosse a Tuscania”

Coronavirus - Il sindaco Fabio Bartolacci annuncia la chiusura delle aree vicine alla chiesa di san Pietro e al cimitero, poi anticipa: "Ora scattano anche le sanzioni"

Tuscania – (r.s.) – Coronavirus, le zone rosse di Tuscania diventano otto. Aggiunte l’area antistante la chiesa di san Pietro e via Nazario Sauro nei pressi del cimitero.

Il sindaco Fabio Bartolacci le ha definite “molto a rischio, perché qui i ragazzi si aggregano senza rispettare il distanziamento e l’uso della mascherina”.

L’ordinanza del primo cittadino, in vigore da ieri, è valida tutti i giorni dalle 16 alle 22 (poi scatta il coprifuoco). “Le zone rosse – spiega Bartolacci -, ovvero quelle in cui è vietato sostare, sono state ampliate perché sabato sera sono stati contati addirittura trenta ragazzi a San Pietro e una ventina a via Nazario Sauro nei pressi del cimitero”. Qui, sottolinea il sindaco, “l’accesso e il deflusso dal cimitero restano garantiti”.

Queste due zone si aggiunto a via della Torretta, via Poggio Barone, via del Turco, piazza Vittorio Veneto, largo Padre Alceste Piergiovanni e largo della Rosa.

Ma Bartolacci annuncia di voler andare oltre. “Stiamo monitorando – dice – dei gruppetti di ragazzi, che sono sempre i soliti, ai quali inizieremo a fare anche delle sanzioni perché è importante che capiscano che le regole vanno rispettate”.

17 novembre, 2020