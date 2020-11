“Assembramenti anche in zone ‘rosse’ come piazza della Repubblica”

Comune - Antoniozzi (Viterbo 2020) segnala comportamenti non corretti - Il sindaco Arena promette più controlli - Nel fine settimana 16 multe da 400 a mille euro

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Assembramenti in città, “anche in zone rosse come piazza della Repubblica”, segnala Alfonso Antoniozzi (Viterbo 2020). Ci vuole più attenzione da parte dei cittadini e più controlli dall’amministrazione comunale, ovvero, aumento dei servizi di polizia locale. Che comunque non è rimasta con le mani in mano.

“Tra venerdì e domenica – osserva il sindaco Arena – sono stati effettuati 60 controlli ed elevate 16 sanzioni, anche pesanti, da 400 a mille euro”.

È il consigliere Antoniozzi a fare il punto in consiglio comunale. Comportamenti di alcuni cittadini, non proprio consoni.

“Riceviamo segnalazioni quotidiane – ricorda Antoniozzi – per assembramenti a piazza della Repubblica e in altre zone, pure fuori dal parco a Santa Barbara o in un bar all’Ellera dove continuano a giocare a carte anche dopo l’orario di chiusura e senza mascherina”.

Antoniozzi non auspica uno stato di polizia, ma la giusta via di mezzo. “Attraverso la polizia locale – spiega l’esponente d’opposizione – va effettuato un controllo del territorio che sia prioritario rispetto ad altro.

C’è un’ordinanza, è importante che non rimanga lettera morta, disattesa. Non va data l’impressione che i controlli siano rari e radi e parte della città continui a comportarsi come se niente fosse”.

Arena promette servizi mirati. “Tra venerdì e domenica – ricorda il sindaco – ne sono stati effettuati sessanta ed elevate 16 pesanti sanzioni, da 400 a mille euro.

Non vorrei agire su questa leva, ma è giusto che le prescrizioni siano rispettate. In modo particolare, andremo a verificare in queste zone in particolare”.

18 novembre, 2020