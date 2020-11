Sidney - L'esemplare di oltre 4 metri si trovava in un tratto d'acqua bassa

Condividi la notizia:











Sidney – Uomo ucciso da squalo. Un attacco mortale avvenuto su un tratto di spiaggia australiana non pattugliato. La tragedia domenica mattina.

Lo squalo, di oltre quattro metri, era in acqua bassa nei pressi della Cable Beach a Broome.

La vittima un 60enne che è stato riportato a riva, ma per lui non c’è stato nulla da fare. In quella spiaggia sono presenti bagnini, ma non tra novembre e maggio.

Condividi la notizia:











23 novembre, 2020