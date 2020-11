“Attualmente positivi dimezzati negli ultimi giorni”

Coronavirus - Il bilancio del sindaco di Viterbo Giovanni Arena - Il primo cittadino di Ischia: "Contagiata mia moglie" - Quindici morti nell'Alto Lazio

Viterbo – (raff.stro.) – “Coronavirus, il numero degli attualmente positivi si è dimezzato negli ultimi dieci giorni”. Il sindaco di Viterbo Giovanni Arena tira le fila dei più recenti bollettini della Asl che dal 17 novembre sta comunicando, per il capoluogo come per il resto della provincia, più guarigioni che nuovi contagi.

Ora gli attualmente positivi sono 3mila 129 in tutta la Tuscia, 736 a Viterbo. “Dati incoraggianti – li definisce Arena -. Il numero degli attualmente positivi, sia in città che tra i ragazzi delle scuole dell’obbligo, si è dimezzato negli ultimi dieci giorni”.

Un risultato a cui “hanno contribuito – afferma il primo cittadino – sicuramente le limitazioni imposte e il corretto e responsabile comportamento di tutti. Manteniamo alta l’attenzione. Continuiamo a rispettare rigorosamente le regole che, per proteggerci, sarà dovere di tutti seguire ancora per diverso tempo”.

Gli attualmente positivi, a Viterbo e provincia, sono stati superati dai guariti. Nella Tuscia in 3mila 510 (+172) si sono liberati del virus o hanno concluso il periodo di isolamento. La conta delle vittime, invece, continua ad aumentare: nelle ultime 24 la Asl ha comunicato il decesso di cinque pazienti, a cui va aggiunto l’uomo di Acquapendente di cui ne ha dato notizia il comune. I morti sono in totale 133.

Centoventi i ricoverati, di cui nove in terapia intensiva. I casi accertati finora sono 6mila 770: +46, tra cui quattro persone che necessitano di un’assistenza ospedaliera. Ieri sono state registrate dieci nuove infezioni a Viterbo, sei a Tarquinia, cinque a Montefiascone e tre a Gradoli. A Soriano nel Cimino ha contratto il Covid una “persona anziana – spiega il sindaco Fabio Menicacci – ricoverata in una Rsa non del paese”.

A Ischia di Castro è stata contagiata la moglie del primo cittadino. “Sto continuano a svolgere tutte le attività e le mie funzioni pubbliche – puntualizza con una nota il sindaco Salvatore Serra – perché nelle 48 ore antecedenti alla comparsa dei primi sintomi di mia moglie, mi trovavo fuori casa per motivi di lavoro. Al fine di evitare qualsiasi contatto, mia moglie si è posta in quarantena domiciliare all’interno della nostra abitazione, evitando con me qualsiasi contatto diretto”.

Sul fronte delle negativizzazioni, in sessanta sono guariti a Viterbo, in ventiquattro a Civita Castellana, in sette a Capranica, Ronciglione e Vitorchiano, in sei a Vetralla e in cinque a Soriano nel Cimino. Civita Castellana torna così sotto i duecento attualmente positivi (191), mentre Vitorchiano sotto i cento (93).

Nel resto dell’Alto Lazio, ieri sono state registrate altre nove vittime: sei in Sabina e tre nell’hinterland di Civitavecchia. Nel Reatino sono stati accertati 84 casi e 95 guariti, per un totale di 1402 attualmente positivi. Nel territorio della Asl Roma 4, invece, hanno contratto il Covid in 48 e le negativizzazioni sono state 52. Qui le infezioni in corso sono 2mila 108.

Insieme le tre Asl dell’Alto Lazio hanno comunicato 178 casi, 319 guarigioni e quindici decessi. I positivi attuali sono 6mila 639.

Casi totali: 6770 (1981 a Viterbo; 4789 in provincia)

Attualmente positivi: 3129

Guariti: 3510

Morti: 131 + 1

Ricoverati: 120 (9 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 9481

Comuni con positivi

Viterbo: 1981 casi (33 morti e 1212 guariti) – 736

Civita Castellana: 429 casi (5 morti e 233 guariti) – 191

Montefiascone: 370 casi (17 morti e 121 guariti) – 232

Vetralla: 248 casi (2 morti e 118 guariti) – 128

Tarquinia: 247 casi (3 morti e 104 guariti) – 140

Nepi: 212 casi (2 morti e 95 guariti) – 115

Capranica: 173 casi (2 morti e 99 guariti) – 72

Vitorchiano: 172 casi (79 guariti) – 93

Tuscania: 161 casi (6 morti e 99 guariti) – 56

Orte: 160 casi (1 morto e 75 guariti) – 84

Ronciglione: 143 casi (66 guariti) – 77

Fabrica di Roma: 132 casi (1 morto e 61 guariti) – 70

Acquapendente: 119 casi (6 morti e 52 guariti) – 61

Grotte di Castro: 110 casi (2 morti e 58 guariti) – 50

Soriano nel Cimino: 96 casi (3 morti e 56 guariti) – 37

Castel Sant’Elia: 94 casi (2 morti e 48 guariti) – 44

Bagnoregio: 85 casi (3 morti e 29 guariti) – 53

Marta: 84 casi (41 guariti) – 43

Monterosi: 82 casi (1 morto e 39 guariti) – 42

Valentano: 79 casi (4 morti e 46 guariti) – 29

Celleno: 73 casi (9 morti e 52 guariti) – 12

Sutri: 73 casi (1 morto e 46 guariti) – 26

Vignanello: 72 casi (31 guariti) – 41

Canepina: 70 casi (42 guariti) – 28

Bassano Romano: 69 casi (1 morto e 41 guariti) – 27

Corchiano: 68 casi (1 morto e 28 guariti) – 39

Capodimonte: 66 casi (38 guariti) – 28

Canino: 62 casi (31 guariti) – 31

Farnese: 62 casi (3 morti e 28 guariti) – 31

Montalto di Castro: 60 casi (32 guariti) – 28

Caprarola: 58 casi (3 morti e 31 guariti) – 24

Ischia di Castro: 53 casi (27 guariti) – 26

Oriolo Romano: 53 casi (1 morto e 45 guariti) – 7

Piansano: 53 casi (40 guariti) – 13

Bomarzo: 52 casi (3 morti e 11 guariti) – 38

Vasanello: 46 casi (15 guariti) – 31

Bolsena: 43 casi (3 morti e 23 guariti) – 17

Gradoli: 41 casi (1 morto e 9 guariti) – 31

Vallerano: 41 casi (19 guariti) – 22

Monte Romano: 40 casi (16 guariti) – 24

Castiglione in Teverina: 38 casi (21 guariti) – 17

Blera: 36 casi (2 morti e 12 guariti) – 22

Faleria: 35 casi (12 guariti) – 23

Carbognano: 34 casi (20 guarito) – 14

Calcata: 28 casi (11 guariti) – 17

Villa San Giovanni: 28 casi (2 morti e 11 guariti) – 15

San Lorenzo Nuovo: 27 casi (14 guariti) – 13

Gallese: 22 casi (5 guariti) – 17

Vejano: 21 casi (1 morto e 12 guariti) – 8

Cellere: 19 casi (9 guariti) – 10

Onano: 19 casi (3 morti e 2 guariti) – 14

Latera: 18 casi (1 morto e 1 guarito) – 16

Lubriano: 18 casi (2 morti e 2 guariti) – 14

Arlena di Castro: 17 casi (1 morto e 9 guariti) – 7

Bassano in Teverina: 17 casi (4 guariti) – 13

Barbarano Romano: 16 casi (5 guariti) – 11

Graffignano: 15 casi (12 guariti) – 3

Civitella d’Agliano: 12 casi (1 morto e 0 guariti) – 11

Proceno: 7 casi (3 guariti) – 4

Tessennano: 6 casi (3 guariti) – 3

Altri: 4 casi (4 guariti)

26 novembre, 2020