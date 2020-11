“Audizione su sviluppo economico, per uscire dalla crisi necessario fare leva sui punti di forza”

Civitavecchia - E’ quanto dichiara il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio Marino Masucci

Condividi la notizia:











Civitavecchia – “Nel corso della videoconferenza che si è tenuta ieri sullo sviluppo del territorio di Civitavecchia, si è fatto il punto sulle attuali problematiche, ma anche sui punti di forza su cui far leva per guardare al futuro con lungimiranza. Non possiamo più aspettare, Civitavecchia va valorizzata come punto nodale del sistema, anche logistico”.

E’ quanto dichiara il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, aggiungendo che “per la sua collocazione geografica, e per l’importante presenza del Porto, Civitavecchia rappresenta uno snodo strategico per il territorio laziale, quindi per il tessuto produttivo ed economico-occupazionale.

Con un’adeguata opera di ampliamento della capacità di movimentazione delle merci, e di potenziamento infrastrutturale riguardante l’ultimo miglio, i collegamenti intraregionali (Fiumicino-Civitavecchia e Roma-Latina) e le connessioni con le dorsali Ten-T e trasversali tirreno-adriatica, le prospettive di sviluppo sono importanti, anche alla luce dell’aumento sul passaggio del canale di Suez e dell’intensificazione dei rapporti commerciali con il continente africano. In questo senso, l’auspicio è quello di continuare sulla strada aperta e intrapresa finora da Regione e Adsp.

Nell’ottica di sostenere lo sviluppo di un territorio con grandi potenzialità – conclude il sindacalista – abbiamo proposto un confronto stabile tra le parti orientato a ‘pensare localmente e agire globalmente’, dentro a una prospettiva di patto di rete che favorisca la competitività del territorio, e in un’ottica sinergica per quanto riguarda l’innovazione tecnologica, quale Blockchain, automazione, Iot”.

Condividi la notizia:











28 novembre, 2020