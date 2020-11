“Aumentate del 95% le sparatorie a New York, colpa del Covid”

Usa - Bill De Blasio, sindaco della Grande Mela: “Molti servizi da cui dipendiamo per mantenere le persone al sicuro non c'erano”

New York – Le sparatorie a New York sono aumentate del 95% nel 2020.

È quanto emerge dai dati del dipartimento di polizia di New York, citati dal Wall street journal. Prendendo in esame il periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 15 novembre 2020 sono stati registrati 1359 sparatorie. Contro le 698 dello stesso periodo dello scorso anno.

“Questo è stato un periodo orribile. Tutto è accaduto contemporaneamente – ha spiegato il sindaco di New York Bill De Blasio -. La gente era senza lavoro, i bambini non andavano a scuola, i luoghi di culto chiusi, molti servizi da cui dipendiamo per mantenere le persone al sicuro e stabili non c’erano”.

Ma gli arresti per crimini gravi sono diminuiti del 13%. E la responsabilità sarebbe nel fatto che molti agenti sono dovuti rimanere chiusi in casa per via del virus. “La poliziane ha passate tante – ha aggiunto Bill De Blasio -, incluso il numero di agenti che sono stati malati di Coronavirus per mesi. Abbiamo affrontato così tante cose”.

18 novembre, 2020