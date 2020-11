Cronaca - Operazione della polizia stradale di Orvieto sull'A1

Orvieto – In auto con 11 chili di marijuana (per un valore di oltre 100mila euro), arrestati due 20enni.

Nella tarda serata di ieri la polizia stradale di Orvieto ha portato a termine un’operazione di polizia giudiziaria: “Arrestati – si legge in una nota della questura di Terni – due giovani, un uomo di origini albanesi di 24 anni e una ragazza italiana di 22 anni, pregiudicati, responsabili di detenzione e trasporto a fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente”.

La questura ricostruisce: “Verso le 19 una pattuglia della polizia stradale di Orvieto, tra Orvieto e Fabro, sull’A1, in direzione Firenze, insieme a un equipaggio civetta dello stesso reparto, ha notato transitare una Fiat Panda, con a bordo la coppia, il cui conducente, alla vista della polizia di stato, ha assunto, improvvisamente e vistosamente, un’andatura molto più rallentata della precedente e un atteggiamento particolarmente nervoso. Le azioni non sono sfuggite all’occhio attento degli agenti i quali, ritenendo sospetti tali comportamenti, hanno deciso di sottoporre a controllo la coppia e, al fine di evitare ogni potenziale pericolo per la circolazione stradale, hanno richiesto anche l’ausilio di altre pattuglie per procedere al fermo della Fiat Panda in massima sicurezza”.

All’auto è stato intimato l’alt. “Scesi – continua la questura -, entrambi gli occupanti accentuavano l’evidente nervosismo già mostrato e, alla richiesta di dove fossero diretti, hanno risposto vagamente e con indicazioni non concilianti. Dall’interno del veicolo, intanto, fuoriusciva un intenso odore che immediatamente è stato ricondotto dai poliziotti a verosimile presenza di sostanza stupefacente. È stato pertanto chiesto al conducente di aprire il bagagliaio, a cui provvedeva con non convinzione”.

Una volta aperto, sarebbero state “rinvenute – fanno sapere gli agenti – tre scatole che occupavano l’intero vano e al cui interno era possibile scorgere numerose confezioni in nylon trasparente sigillato contenenti una sostanza di colore marrone che, successivamente, è risultata essere marijuana di ottima qualità”.

Per il 24enne e la 22enne è scattato l’arresto. “La sostanza stupefacente rinvenuta – spiega la questa – è poi risultata essere un quantitativo pari a circa 11 chilogrammi, suddivisa in 10 buste sigillate, da panetti di circa un chilogrammo ciascuna, per un valore approssimativo, se immessa sul mercato, di oltre 100mila euro”.

Gli arrestati sono stati portati nel carcere di Capanne, a Perugia, e sono a disposizione del pm Raffaele Pesiri della procura di Terni. La marijuana e l’auto, invece, sono state sequestrate.

“Gli ulteriori accertamenti effettuati sugli arrestati – continua la nota della questura – hanno consentito di acclarare che l’uomo era già stato respinto dai colleghi della polizia di frontiera di Bari a dicembre 2019, quando aveva tentato di fare ingresso in Italia, e quindi era sul territorio clandestinamente senza una fissa dimora ma con permanenza nel territorio emiliano”. Gli agenti concludo: “L’attività portata a termine dalla polizia stradale di Orvieto ha sicuramente inferto un duro colpo al mercato della droga sul territorio emiliano, dove questa era verosimilmente destinata”.

12 novembre, 2020