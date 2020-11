Cronaca - Intervento di vigili del fuoco, 118 e polizia locale

Tuscania – Auto cappotta sulla Tuscanese.

Incidente intorno alle 18,20 nel comune di Tuscania. Per cause da accertare, una Dacia duster si รจ ribaltata nei pressi del bivio per la Vetrallese alle porte del paese.

Pare che il conducente sia riuscito a uscire autonomamente dalla macchina; sul posto, sono comunque intervenuti i vigili del fuoco in quanto l’auto era a gpl.

Sul posto anche il 118 e gli agenti della polizia locale.

25 novembre, 2020