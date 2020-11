Auto in fiamme nel parcheggio dell’ospedale

Viterbo - Intervenuta la squadra antincendio di Belcolle, poi i vigili del fuoco

Viterbo – Auto a fuoco nel parcheggio di Belcolle.

Incendio, stamattina, nel parcheggio dell’ospedale di Viterbo.

Per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 9,30, da una macchina in sosta nell’area antistante l’ospedale hanno cominciato a sprigionarsi fiamme e un’alta colonna di fumo grigio.

Per primi sono intervenuti i ragazzi della squadra antincendio dell’ospedale con gli estintori.

Subito dopo, sono arrivati i vigili del fuoco, per contenere il rogo ed evitare che si propagasse alle molte auto parcheggiate lì accanto.

In poco tempo l’incendio era circoscritto e spento.

Le cause sono ancora da accertare. Improbabile si sia trattato di un atto doloso.

7 novembre, 2020