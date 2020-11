Auto contro un palo finisce sui binari del treno

Civita Castellana - La donna alla guida portata in ospedale, voleva evitare un animale - Parzialmente interrotta la linea Atac

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Si è ritrovata con la macchina in mezzo ai binari della Roma – Civita Castellana – Viterbo, la linea Atac del “trenino” che porta alla capitale.

Per fortuna, in quel momento, non passava alcun convoglio, altrimenti il bilancio sarebbe stato ben più pesante.

Se l’è cavata con ferite lievi la donna alla guida dell’auto che, stamattina, alle 7,40 ha avuto un incidente sulla strada Falerina, che collega Fabrica di Roma a Civita Castellana.

L’automobilista, 39 anni, stava percorrendo la carreggiata, che è affiancata dalle rotaie, quando, improvvisamente avrebbe sterzato e sarebbe finita contro un palo. Pare per evitare un animale che le ha tagliato la strada.

L’urto ha poi fatto rimbalzare l’auto sui binari della ferrovia, all’incirca all’altezza delle stazioni Catalano – Faleri.

La donna è stata portata all’ospedale Andosilla di Civita Castellana. Non ha riportato gravi lesioni.

Sul posto la polizia stradale di Monterosi per rilevare l’incidente. Dalle 7,40 la linea Atac è parzialmente interrotta, per rilevare l’incidente e rimuovere la macchina dalle rotaie.

Lo ha comunicato l’azienda stessa dai suoi canali: “Ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo: a causa di un veicolo privato finito sui binari nel pressi della stazione di Faleri, circolazione parzialmente interrotta. Alcuni treni sono sostituiti da bus, segue aggiornamento”.

Condividi la notizia:











21 novembre, 2020