Comune - Dal prossimo 2 novembre ogni lunedì non festivo

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Bagnaia, il mercato settimanale torna in strada Pian del Cerro.

Dal prossimo 2 novembre ogni lunedì non festivo, dalle ore 6 alle ore 14, in strada Pian del Cerro, a Bagnaia, nel tratto da viale Fiume a via Bernini, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione e sarà interdetta la circolazione veicolare.

I provvedimenti, disposti con apposita ordinanza del comando di polizia locale (n. 394 del 22/10/2020), fanno seguito alla delibera di giunta (n. 249 del 15/10/2020) che prevede lo spostamento del mercato settimanale, dopo un periodo sperimentale, da piazza XX Settembre all’originaria sede in strada Pian del Cerro.

Comune di Viterbo

Condividi la notizia:











1 novembre, 2020