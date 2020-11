Viterbo - Da anni i locali in via Dobici sono chiusi e l'assessora Allegrini (Lavori pubblici) pensa a un intervento di recupero pure la chiesa agli Almadiani

Viterbo – (g.f.) – Bagni pubblici agli Almadiani da demolire. L’area deve essere riqualificata, da anni i locali in via Dobici sono chiusi.

Non c’è solo il degrado. “Presentano – spiega l’assessora ai Lavori pubblici del comune Laura Allegrini – problemi di staticità, oltre a quelli di natura igienica. C’è un progetto che abbiamo preso in mano per la demolizione, facendo così riaffiorare le arcate del ponte”.

A sollecitare l’intervento, il consigliere Mario Quintarelli (Pd).

Quello scorcio di città non è esattamente un bel biglietto da visita.

“È previsto pure lo spostamento dell’edicola di fiori dal lato opposto della strada – continua Allegrini – si tratta di un progetto che abbiamo preso in mano. Però è stato necessario fare delle scelte, ma l’intenzione di questa amministrazione è riqualificare l’area, così come l’ex chiesa agli Almadiani che necessita di un restyling esterno e interno”.

L’idea di demolire i bagni ce l’avevano avuta pure nella precedente amministrazione, nel 2017, proprio per lo stato in cui si trovano e si trovavano locali e area circostante.

Realizzati nell’immediato dopoguerra, sono stati sottoposti nel tempo a più interventi, oggi, con i servizi che si trovano allo spazio pensilina, nei vicini locali dell’ufficio turistico al Sacrario, si può pensare di toglierli.

16 novembre, 2020