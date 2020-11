“Bambini state tranquilli, Babbo Natale passerà anche quest’anno”

Londra - Il primo ministro inglese Boris Johnson risponde ai dubbi dei più piccoli - Monti, un bambino di 8 anni: “Può venire se usa il gel sanificante?”

Londra – Le restrizioni per il Covid non fermeranno Babbo Natale.

Molti bambini inglesi, allarmati dalle misure restrittive per l’emergenza Coronavirus, hanno scritto al primo ministro inglese Boris Johnson chiedendogli come avrebbe fatto quest’anno Babbo Natale a circolare. “Monti, che ha 8 anni, mi ha scritto per chiedere se Babbo Natale sarà in grado di portare i regali quest’anno” ha scritto il premier su twitter.

Nella lettera rivolta al presidente inglese il bambino aveva chiesto: “Caro signor Johnson, ho otto anni e mi sto chiedendo se lei e il governo abbiate pensato all’arrivo di Babbo Natale quest’anno. Se noi lasciamo un contenitore per gel sanificante, può venire? Se si lava le mani? Lo so che lei è particolarmente impegnato, ma mi chiedevo se lei e gli scienziati poteste parlare di questa cosa”.

“Ho avuto un sacco di lettere su questo – ha spiegato Johnson – e così ho parlato con gli esperti e posso ora rassicurarvi che Babbo Natale potrà caricare la sua slitta e consegnare i doni anche questo Natale”.

