“Bando sport in tempi record, ottimo lavoro amministrazione”

Viterbo - Il plauso del coordinamento di FI per il lavoro del consigliere Achilli e del sindaco Arena

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il Comune di Viterbo è riuscito, in tempi record, ad emettere il bando pubblico per la concessione di contributi a sostegno delle attività sportive su base del numero ponderato di atleti iscritti. Un risultato importante che permetterà di dare una risposta immediata a quelle società sportive che stanno attraversando, a causa della grave crisi sanitaria ed economica in corso, un momento di grande difficoltà.

A distanza di dieci giorni dall’approvazione del provvedimento, l’assessorato allo sport è riuscito a mettere in campo un avviso pubblico, grazie anche al costante impegno del consigliere di Forza Italia Matteo Achilli, delegato allo sport del Comune di Viterbo, che con grande dedizione ha lavorato e sta lavorando al miglior esito di questo progetto.

Si tratta di un piccolo aiuto, ma sostanziale, che arriva fino a 500 euro, con un occhio di riguardo per la disabilità. In questi tempi di ristrettezze economiche, l’attenzione al mondo dello sport è un gesto che va sottolineato con favore.

L’amministrazione di Viterbo si dimostra, ancora una volta, sensibile alla crisi e vicina ai propri cittadini, per questo un plauso al sindaco Giovanni Arena che sta svolgendo il suo ruolo con serietà, dedizione e grande abnegazione, cercando di interpretare al meglio tutte le sollecitazioni del territorio.

Coordinamento comunale di Forza Italia di Viterbo

17 novembre, 2020