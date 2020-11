Belcolle, in arrivo 36 posti di terapia intensiva e semintensiva

Sanità - In più è previsto l'adeguamento del pronto soccorso insieme a quelli di Acquapendente, Civita Castellana e Tarquinia

Viterbo – Belcolle, arrivano 36 posti di terapia intensiva e semintensiva.

L’aggiunta fa parte del piano aggiornato di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid.

Verranno aggiunti, per l’esattezza, 20 posti di terapia intensiva e 16 di terapia semintensiva.

In più è previsto l’adeguamento dei pronto soccorso di Belcolle, Acquapendente, Civita Castellana e Tarquinia. La spesa totale per tutti gli interventi sarà di 1.870.705,90 euro.

936. 982,67 euro per i posto di terapia intensiva, 468.491,34 euro per i posti di terapia subintensiva, 195.097,25 per l’adeguamento del pronto soccorso di Belcolle, 90.044, 88 per il pronto soccorso di Acquapendente, 90.044, 88 per il pronto soccorso di Civita Castellana, 90.044, 88 per il pronto soccorso di Tarquinia.

9 novembre, 2020