A Belcolle torna la palazzina Covid, diventano 152 i posti letto per i pazienti positivi

Coronavirus - Nella Tuscia superati i 6mila casi e 100 morti (l'ultimo a Orte) - Prime guarigioni nella casa di riposo di Bagnoregio - A Viterbo al via i tamponi nelle scuole medie - A Ronciglione chiusi asilo ed elementari dopo il contagio di un operatore - Nell'Alto Lazio focolai nel monastero di Vitorchiano e in una struttura di Fiano

Viterbo – (r.s.) – Coronavirus, nella Tuscia superati i 6mila casi dall’inizio della pandemia. Con i 156 di ieri, lunedì 16 novembre, il totale arriva a 6mila 63. Di questi, 4mila 88 sono ancora positivi. I ricoverati sono invece 128, di cui nove in terapia intensiva.

Sale drammaticamente a cento il numero delle vittime: ieri la Asl di Viterbo ha comunicato il decesso di una 71enne di Grotte di Castro e di una 96enne di Onano. Mentre in serata il sindaco di Orte, Angelo Giuliani, ha fatto sapere che “anche Salvatore Angelo Caolino è deceduto a causa del Coronavirus nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Belcolle”.

Finora sono 1877 (+38) le persone guarite o che hanno concluso il periodo di isolamento.

All’ospedale di Belcolle, come già avvenuto nei mesi del lockdown, il blocco D torna a essere palazzina Covid. Ieri il trasferimento del reparto Servizio psichiatrico diagnosi e cura all’ospedale di Tarquinia. “Il trasferimento – spiega la Asl – è provvisorio e limitato nel tempo. Sarà operativo fino al termine dell’emergenza e alla conseguente riduzione della pressione sui ricoveri ospedalieri che, come accade a livello nazionale, sta interessando anche la struttura sanitaria del capoluogo”. In questo modo a Belcolle i posti letto per i pazienti positivi diventano 152.

Nelle ultime 24 ore sono stati accertati contagi a doppia cifra a Viterbo (25), Civita Castellana (13), Vetralla e Vitorchiano (12) e Orte (11). I casi di Vitorchiano sono stati tutti riscontrati nel monastero delle suore trappiste, che ha una popolazione di circa settanta persone. I positivi “presentano – aggiorna il sindaco Ruggero Grassottti – sintomi moderati, solamente in un caso sono più importanti”.

Quattro positivi a Castel Sant’Elia, tre dei quali – fanno sapere dal comune – sono ricoverati in una casa di cura. Sul fronte delle case di riposo, il sindaco di Bagnoregio (+2 casi) Luca Profili annuncia: “Sei operatrici della San Raffaele Arcangelo sono risultate negative: quattro di loro sono residenti nel nostro comune”. Poi afferma: “Questa settimana sono certo che arriveranno belle notizie anche dai test sugli ospiti”.

A Bomarzo (+2) il sindaco Marco Perniconi comunica: “Nella Rsa Myosotis un ospite è stato trasferito al pronto soccorso di Belcolle, mentre gli altri risultano in discrete condizioni generali come comunicato dalla struttura. Gli ospiti della casa di riposo, invece, non presentano criticità salutari”.

A Soriano nel Cimino hanno contratto il Covid due operatori sanitari, mentre un altro è guarito. A Orte, invece, il medico di famiglia Aldo Madonna.

Per quanto riguarda le scuole, ieri sono risultati positivi sette bambini tra i 5 e i 12 anni e dieci ragazzi tra i 13 e i 18. A Viterbo da questa mattina al via il tamponi di massa sugli alunni delle medie. “Un’iniziativa – commenta il sindaco Giovanni Arena – che consentirà un controllo ad ampio raggio degli studenti e che sarà utile al contenimento del virus nelle scuole”.

A Ronciglione (+7) l’infanzia e la primaria dell’istituto Virgili resteranno chiuse fino al 27 novembre, in seguito alla positività di un operatore che lavora proprio nel plesso di via delle Vigne. “Al rientro in classe – anticipa il sindaco Mario Mengoni – l’amministrazione ha predisposto l’esecuzione dei test rapidi a tutti i bambini, previo consenso dei genitori, e a tutto il personale”.

Ad Acquapendente (+3) test per i bambini della quarta A della primaria, dopo il contagio di un alunno. “Mantenere la didattica in presenza – fanno sapere dal comuna – è per noi una priorità e garantiamo tutto il nostro impegno nel mettere in atto tutte le misure possibili per assicurarne la continuità”. Anche a Blera (+5) è risultata positiva una piccola studentessa delle elementari: e per la prima B è scattata la quarantena fino al 20 novembre.

Nel resto dell’Alto Lazio, ieri un 82enne è morto al pronto soccorso dell’ospedale di Rieti. Nelle ultime 24 ore in Sabina sono stati accertati 85 casi e 109 guariti, per un totale di 1505 attualmente positivi. Nell’hinterland di Civitavecchia, invece, hanno contratto il Covid in 38: 28 fanno parte della struttura Villa Felicita di Fiano Romano. Le negativizzazioni sono state quindici. Nel territorio della Asl Roma 4 le infezioni in corso sono 2mila 188.

Insieme le tre Asl dell’Alto Lazio hanno registrato 279 casi, 162 guarigioni e tre decessi. I positivi attuali sono 7mila 781.

17 novembre, 2020