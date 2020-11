Bertolaso: “Tra febbraio e marzo la terza ondata del Covid”

Roma - L'ex capo della protezione civile: "Sbagliato pensare che a Natale saremo tutti liberi dal virus"

Condividi la notizia:











Roma – L’ex capo del dipartimento della protezione civile, Guido Bertolaso, è intervenuto sulla possibilità di una terza ondata di Coronavirus il prossimo anno.

“Tra febbraio e marzo ci sarà una terza ondata Covid – ha detto Bertolaso ai microfoni della trasmissione “105 Friends” di Radio 105 – e se qualcuno pensa che a Natale saremo tutti liberi dal virus si sbaglia”.

Come riporta l’Ansa, Bertolaso ha poi parlato della situazione in Umbria, dove è consulente della regione per la gestione dell’emergenza pandemica. Secondo l’ex capo della protezione civile la situazione in Umbria è sotto controllo grazie anche agli ospedali da campo militare e della croce rossa che sono stati montati a Perugia e Terni.

Condividi la notizia:











19 novembre, 2020