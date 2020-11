Bianca Piergentili confermata presidente della consulta provinciale degli studenti

Viterbo - Per la giovane iscritta al Buratti è il secondo mandato: "Essere rappresentanti significa essere cittadini attivi"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Oggi, lunedì 30 novembre, Bianca Piergentili è stata eletta presidente della consulta provinciale degli studenti di Viterbo, ruolo portato avanti da lei già l’anno scorso. La plenaria in cui si sono svolte le elezioni si è tenuta online, e i risultati delle elezioni hanno annunciato l’elezione a maggioranza della studentessa del Buratti.

“La consulta mi ha insegnato che essere rappresentanti significa essere cittadini attivi, significa avere a cuore l’esperienza scolastica di ogni studente e il contesto sociale in cui vivono i ragazzi. – afferma Piergentili – Il che vuol dire pretendere di avere scuole sicure, trasporti efficienti ma anche e avere il coraggio di immaginare una scuola in grado di formarci su temi come l’ambiente, la sessualità, la lotta alle discriminazioni.”

In questo anno così particolare è essenziale che in un organo importante come la consulta ci siano studenti in grado di collaborare in maniera solida e concreta, e siamo certi che la presidente sarà in grado di conferire a questa istituzione il ruolo essenziale che ricopre ormai da anni.

Un ruolo di supporto concreto alle scuole e agli studenti, di formazione, di elaborazione e di attuazione di progetti. Ma anche il ruolo che esercita in quanto spazio democratico aperto a tutte e a tutti, che è in grado di dare ai ragazzi le possibilità e i mezzi per cambiare veramente il mondo a partire dalla propria scuola.

Rete degli studenti medi Viterbo

