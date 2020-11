Biden allunga in Pennsylvania e Georgia e annuncia: “Vinceremo”

Washington - Elezioni Usa - Nei due stati il candidato dem sopra di oltre 32mila voti rispetto al presidente uscente Donald Trump

Washington – Joe Biden allunga il distacco in Pennsylvania e Georgia e in tv annuncia: “Vinceremo”.

Il candidato dem è sempre più vicino alla Casa Bianca. “I numeri sono chiari e ci dicono che vinceremo. Vinceremo la Georgia e vinceremo la Pennsylvania”. Joe Biden parla a Wilmington in quella che doveva essere la festa della vittoria, ma che, per il momento, sembrerebbe solo rimandata.

Fermo a quota 264 grandi elettori, da ore ormai, mancano all’appello, secondo l’Associated Press, cinque stati: Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Nevada e Alaska. Nel loro complesso assegnano 51 grandi elettori, ma allo sfidante del presidente uscente Donald Trump, gliene mancherebbero appena 6 per raggiungere il “magic number” dei 270 e assicurarsi così la presidenza degli Stati Uniti.

Biden, in una lenta e incessante rimonta, ha allungato il suo vantaggio in Georgia, dove, alle 10,44 è sopra al tycoon di 4.020 voti. Più massiccio il distacco in Pennsylvania, che da sola assegna 20 grandi elettori: l’ex numero due di Obama ha un vantaggio di 28mila 877 preferenze.

Continuano intanto le proteste di Donald Trump. “Ricorreremo a tutte le vie legali” ripete, accusando di brogli gli avversari. “Se si contano i voti legali, vinciamo noi” l’annuncio di giovedì sera durante una conferenza stampa di fronte alla Casa Bianca. “Dichiarazioni infondate e false” hanno ribattuto in diretta le principali emittenti televisive americane, che per la prima volta nella storia del paese, hanno interrotto un intervento del presidente in carica.

Il dato elettorale Usa secondo l’Associated Press alle ore 10,44, focus sulla Georgia

I contendenti

Donald Trump, 74 anni, 45esimo presidente nella storia del paese era stato eletto presidente degli Usa nel 2016, battendo Hillary Clinton. Nato come imprenditore immobiliare, è riuscito a diventare uno degli uomini più ricchi del mondo occupandosi, tra l’altro di edilizia, comunicazione e finanza. Durante i 4 anni in cui è stato presidente degli Usa, ha promosso una politica protezionista e anti immigrazione.



Joe Biden, 77 anni, proveniente da una famiglia cattolica di origini irlandesi, è stato scelto come candidato democratico, battendo Bernie Sanders. Si è avvicinato alla politica sin da giovane ed è stato, nel 1972 all’età di 30 anni, il più giovane senatore degli Usa. Nel 2008 è stato vicepresidente di Barack Obama, che lo ha sostenuto anche durante la campagna presidenziale appena conclusa. Molto legato alla sua famiglia, la sua vita privata è stata sconvolta dai lutti. Nel 1972 morirono in un incidente stradale la moglie e la figlia e nel 2015 il figlio Beau morì di tumore al cervello.

7 novembre, 2020