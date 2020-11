“Con Biden cambierà molto anche per l’Europa e per l’Italia”

Bruxelles - Paolo Gentiloni, commissario Ue agli affari economici: “Innanzitutto ambiente, sanità, commercio e politica estera”

Condividi la notizia:











Bruxelles – “Le cose cambieranno molto con un presidente che crede nei rapporti con la Ue e nei valori transatlantici”.

Paolo Gentiloni, commissario Ue agli affari economici. È intervenuto in un’intervista al Messaggero riguardo l’elezione di Joe Biden alla Casa bianca.

“La presidenza Trump ha vissuto i Paesi dell’Ue più come concorrenti economici che come alleati – spiega Gentiloni -. Questo non ha ridotto il deficit commerciale americano ma ha scalfito una solidarietà che va ripristinata. E sono certo che Biden la ristabilirà”.

“Il cambiamento più importante per il mondo e per l’Europa riguarderà la politica ambientale. Trump – prosegue il commissario europeo – si è proposto come portatore di un ruolo tradizionale e multilaterale dell’America. Mi aspetto dalla nuova amministrazione un atteggiamento diverso sull’Organizzazione mondiale della sanità e, cosa fondamentale per noi europei, sull’Organizzazione mondiale del commercio che ultimamente l’amministrazione americana aveva messo in crisi”.

“Non mi aspetto grandi cambiamenti nel rapporto con la Cina e con la Russia, se non sul piano dello stile – aggiunge l’ex premier italiano -, che sarà sicuramente più sobrio e coerente. Non direi che ci saranno sostanziali cambiamenti per quanto riguarda i rapporti con Israele, di cui Biden è grande sostenitore. Èda vedere se, e in quale misura, la linea di graduale disimpegno dai diversi teatri internazionali proseguirà. Mi auguro che gli Usa rafforzino il proprio ruolo nel Mediterraneo e non escludo passi in questa direzione”.

“Biden, presidente cattolico, con grande ammirazione per il nostro paese e per la sua cultura e con grande conoscenza dei problemi europei, per l’Italia è un’occasione. Anche perché dal primo gennaio – conclude Paolo Gentiloni – noi avremo la presidenza del G20. E questo non è solo il luogo d’incontro dei leader dei 20 paesi, ma anche la sede in cui si stanno cercando intese su questioni cruciali per il nostro futuro”.

Condividi la notizia:











9 novembre, 2020