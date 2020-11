Biden: “Governerò da presidente americano”

Wilmington - Il candidato ha parlato con al fianco Kamala Harris

Condividi la notizia:











Wilmington – Dopo le sparate di Trump, torna a parlare Biden e afferma: “Stiamo vincendo”.

Joe Biden, con al fianco Kamala Harris, ha parlato alla nazione da Wilmington, in Delaware, affermando: “Più di 150 milioni di persone hanno votato, perché la democrazia è l’essenza della nostra nazione. E’ chiaro che stiamo vincendo in un numero sufficiente di stati per raggiungere quota 270. Non sono qui per annunciare la mia vittoria, ma per dire che tutti i voti devono essere contati.

Per me è particolarmente importante il fatto che io e Kamala Harris abbiamo vinto il voto popolare, e abbiamo ottenuto più voti di qualsiasi coppia di candidati nella storia americana.

Per andare avanti dobbiamo smettere di trattare i nostri avversari come nemici. Non siamo nemici. Io ho fatto la campagna da Democratico, ma governerò da presidente americano”.

Condividi la notizia:











4 novembre, 2020