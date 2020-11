Biden valuta azioni legali contro Trump

Washington - Il neo eletto presidente: "Ostacola la transizione alla Casa Bianca"

Condividi la notizia:











Washington – È battaglia legale su tutti fronti negli Stati Uniti.

Mentre Donald Trump dalla minacce è passato ai fatti presentando una denuncia per brogli elettorali in Pennsylvania, il neo eletto presidente Biden non esclude di intraprendere azioni legali contro l’amministrazione Trump accusandola di ostacolare in maniera illegale l’avvio del processo di transizione alla Casa bianca. Lo riportano diversi media americani.

Nel mentre il procuratore generale degli Stati Uniti, William Barr, ha autorizzato i pubblici ministeri federali ad avviare le indagini sulle presunte irregolarità nel voto.

Condividi la notizia:











10 novembre, 2020