Biden in vantaggio, sorpassa Trump in Georgia e Pennsylvania

Washington - Elezioni Usa - Il presidente uscente: "Non ho intenzione di concedergli la vittoria"

Washington – Una lenta, ma inarrestabile corsa verso la Casa Bianca. Joe Biden, candidato dem alle presidenziali, è sempre più vicino alla vittoria.

I dati diffusi dall’Associated Press, lo vedono in vantaggio in Georgia e Pennsylvania. I due stati assegnano rispettivamente 16 e 20 grandi elettori e, nel caso in cui la situazione dovesse non cambiare, ciò permetterebbe a Biden di raggiungere in totale quota 300 grandi elettori. A cui si potrebbero aggiungere quelli del Nevada, 6, in cui Biden è in vantaggio su Trump di circa un punto percentuale.

Battaglia all’ultima scheda in Georgia, dove il candidato dem, in rimonta, sorpassa il presidente uscente: ora tra i due il divario è di poco superiore ai mille voti.

Donald Trump, che fino ad ora ha dalla sua 214 grandi elettori, continua a rimanere in testa in North Carolina, attestandosi, quando lo spoglio delle schede è al 94 per cento, a quota 2.732.084 voti, rispetto ai 2.655.383 di Biden.

Il dato elettorale Usa secondo l’Associated Press alle ore 15,38

Nella notte italiana, Trump ha tenuto dalla Casa Bianca un discorso nel quale, senza portare prove, ha parlato di brogli diffusi, e invitato a contare “solo i voti legali”, con i quali secondo il tycoon la sua vittoria sarebbe schiacciante.

Secondo fonti riportate dalla Cnn, Trump non avrebbe intenzione di concedere la vittoria allo sfidante democratico, neppure qualora dovesse perdere la Georgia o uno degli stati ancora da assegnare.

6 novembre, 2020