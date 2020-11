Bilancio e Recovery fund, raggiunto l’accordo tra il consiglio Ue e parlamento europeo

Bruxelles – Bilancio pluriannale e Recovery Fund, raggiunto l’accordo tra il consiglio Ue e parlamento europeo.

“I negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico sul budget Ue e sul pacchetto di rilancio economico. I principali elementi: un rafforzamento mirato dei programmi, nel rispetto delle decisioni del vertice europeo di luglio”, ha scritto su Twitter il portavoce della presidenza del consiglio Ue, Sebastian Fischer. A condividere l’annuncio il commissario agli Affari economici dell’unione europea, Paolo Gentiloni che scrive: “Fumata bianca per Recovery e bilancio”.

La conferma dell’accordo raggiungo è arrivata anche dalla commissione bilancio dell’europarlamento, secondo cui sarebbe stata raggiunta un’intesa politica preliminare con il consiglio sul futuro finanziamento 2021-2027 del bilancio europeo, cui è strettamente associato Next Generation Eu, il programma che include il Recovery Fund.

“L’accordo – fa sapere Bruxelles in una nota – è stato raggiunto a seguito di intense consultazioni con il parlamento e la commissione in corso dalla fine di agosto. Completato il pacchetto finanziario globale di 1.824,3 miliardi di euro negoziato dai leader dell’Ue a luglio, che combina il prossimo quadro finanziario pluriennale – 1.074,3 miliardi di euro – e uno strumento di recupero temporaneo da 750 miliardi di euro, Next Generation Eu”.

