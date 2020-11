“Bilancio, ho votato contro per la gestione fallimentare di Talete”

Viterbo - Consiglio provinciale - Valentini: "Troppo frequenti gli atti superficiali della società"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Mercoledì 18 novembre si è tenuto il consiglio provinciale e tra i punti trattati all’ordine del giorno c’era l’approvazione del bilancio consolidato 2019 con società ricomprese nel perimetro di consolidamento del gruppo amministrazione pubblica della Provincia di Viterbo.

Ho espresso voto contrario in merito a questa proposta, che riguarda diverse società in cui ha partecipazioni la Provincia, perché tra queste è compresa anche la Talete spa, della quale ho più volte evidenziato criticità nella gestione amministrativa e finanziaria.

Ritenendo ancora oggi la gestione della Talete una gestione fallimentare, non potevo non esprimermi in tal senso.

Sono troppo frequenti atti a mio avviso superficiali, come ad esempio una determina del 28 settembre scorso, della quale chiederò chiarimenti, che riguarda un ampliamento di spesa per noleggio attrezzatura hardware.

Sembrerebbe che dal 2016 la società utilizzasse il servizio di noleggio di tali attrezzature con diversi ordini successivi integrativi, ma senza previsioni di impegno economico.

In sostanza l’unica previsione di impegno risalirebbe alla suddetta determina di settembre, per un totale tra stampanti e scanner di oltre 44mila euro, pertanto i precedenti ordini sarebbero privi di copertura e avrebbero dovuto essere identificati come debiti fuori bilancio nelle rispettive annualità, ma evidentemente i principi contabili previsti dalla legge non valgono per Talete.

Fabio Valentini

Consigliere provinciale

28 novembre, 2020