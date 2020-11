Bimbo ucciso a bastonate, ergastolo al patrigno e 6 anni alla madre

Cardito - Il piccolo morì il 27 gennaio del 2019 - La sentenza dopo oltre 5 ore di camera di consiglio

Cardito – Bimbo ucciso a bastonate in casa a Cardito, in provincia di Napoli, ergastolo al patrigno e sei anni di carcere alla madre.

E’ la sentenza della terza corte di Assise del tribunale di Napoli, arrivata ieri dopo oltre cinque ore di camera di consiglio. Il piccolo Giuseppe, 7 anni appena, è morto il 27 gennaio 2019. Picchiato a morte con un bastone, secondo i giudici, dal patrigno.

L’uomo che è stato condannato all’ergastolo con un anno di isolamento diurno, doveva rispondere dell’omicidio volontario di Giuseppe e del tentato omicidio della sorellina, di maltrattamenti in famiglia aggravati dai futili motivi, dalla minorata difesa e dall’abuso delle relazioni domestiche. Mentre la compagna, madre della vittima, di maltrattamenti.

Il 23 settembre, al termine delle requisitorie, i sostituti procuratori di Napoli avevano chiesto l’ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, e tutte le pene accessorie, per entrambi. La pena più pesante è arrivata invece solo per l’uomo.

Presente alla lettura della sentenza anche il padre di Giuseppe e delle sue due sorelline, accompagnato dal suo avvocato.

10 novembre, 2020