Blitz antidroga a San Giovanni Galermo, sgominate 12 piazze di spaccio

Catania - 101 le persone indagate - Oltre 400 i carabinieri impegnati nell'operazione scattata all'alba

Catania – Blitz antidroga dei carabinieri nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania, sgominate 12 piazze di spaccio. Sono 101 le persone che risultano al momento indagate.

L’operazione, denominata “Skanderberg”, è scattata all’alba. Tra i 101 indagati, circa 90 sono finiti in carcere o ai domiciliari. Gli indagati risultano accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del metodo e della finalità mafiosa, e per detenzione illegale e porto di armi da fuoco.

I pusher sarebbero stati di fatto i “capi” del quartiere, dove la fine del 2018 era stata festeggiata a colpi di kalashnikov, in mezzo agli spacciatori che continuavano a fare affari nella zona, rifornendola di cocaina e marijuana. Un business che si sarebbe potuto sviluppare grazie all’avallo del gruppo Nizza, aderente alla famiglia di Cosa Nostra Etnea Santapaola di Ercolano.

L’indagine, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia e condotta dal nucleo operativo della compagnia carabinieri di Catania Fontanarossa, mirava a disarticolare i diversi sodalizi criminali che gestivano 12 imponenti piazze di spaccio del rione San Giovanni Galermo. Secondo la dda etnea, “le diverse squadre che gestivano le “piazze di spaccio” godevano di una chiara autonomia sotto il profilo della competenza territoriale e della gestione organizzativa, ma agivano comunque sotto il diretto controllo del gruppo Nizza aderente alla “famiglia” di Cosa nostra catanese dei Santapaola-Ercolano”.

Nel blitz sono stati impegnati oltre 400 carabinieri del comando provinciale di Catania, supportati dai militari delle altre province della Sicilia e dei reparti specializzati dell’arma: compagnia di intervento operativo del 12esimo Reggimento Sicilia, squadrone eliportato Cacciatori Sicilia, nucleo elicotteri e nucleo cinofili.

23 novembre, 2020