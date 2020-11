Bomba d’acqua e fango nel nuorese, oltre 400 interventi dei vigili del fuoco

Maltempo - In arrivo 40 milioni di euro per l'alluvione a Bitti - Il presidente della regione Solinas: "Alluvione 50 volte più potente di quella del 2013"

Nuoro – Allenta la sua morsa l’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Sardegna per tutto lo scorso fine settimana. E che ha lasciato dietro sé un drammatico bilancio: 3 morti.

“Migliorate le condizioni meteo, prosegue il lavoro di squadre e ruspe dei #vigilidelfuoco per rimuovere fango e detriti a Bitti (NU). Dall’inizio dell’emergenza effettuati oltre 400 in regione, di cui 130 nel nuorese”. Scrivono su Twitter i vigili del fuoco.

E proprio Bitti, il piccolo centro nel Nuorese, ha registrato i peggiori danni. Frane, allagamenti e strade trasformate in fiumi in piena, a causa delle abbondantissime precipitazioni che, come sottolinea il presidente della regione Christian Solinas, sono state “50 volte più potenti dell’alluvione del 2013”. E di Bitti erano originarie anche le tre persone che purtroppo hanno perso la vita. Proprio ieri, dopo ore incessanti di lavoro è stato recuperato il corpo della terza vittima, un’89enne ritrovata a circa un chilometro dalla propria abitazione.

Intanto sono già pronti gli aiuti economici alla popolazione: arriveranno stamane in consiglio regionale, sotto forma di un emendamento al disegno di legge di assestamento di bilancio, gli aiuti della regione Sardegna alla popolazione di Bitti: la cifra che dovrebbe essere stanziata, recuperata dal bilancio con un lavoro che si è protratto in nottata, è di 40 milioni di euro.

30 novembre, 2020